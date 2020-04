Edolo e Urago d’Oglio, verso riapertura dei cimiteri e messe

(red.) Le nuove misure della fase 2 connessa al coronavirus partiranno a livello nazionale lunedì 4 maggio, ma alcune indicazioni non sono state ancora fornite. Per esempio, per quanto riguarda la celebrazione delle messe e dei funerali e la possibilità di tornare al cimitero. A Edolo, in Valcamonica, nel bresciano, come riporta il Giornale di Brescia, il Comune ha deciso di riaprire i cimiteri con un’ordinanza comunale.

Ma è stata individuata anche l’area del mercato, all’aperto ma coperto, dove i sacerdoti potrebbero tornare a celebrare le messe in presenza dei fedeli. E per quanto riguarda i campi santi, sempre in Valle già Incudine, Piancamuno e Breno, seppur a ingressi contingentati, hanno riaperto.

A Urago d’Oglio, invece, nella bassa bresciana, i cimiteri riapriranno lunedì 4 maggio nelle stesse modalità dei supermercati. Gli accessi saranno scaglionati per ordine alfabetico e chi si presenta (non più di una volta al giorno) dovrà munirsi di mascherina e guanti che, nel caso, potrebbero essere consegnati anche dalla Protezione Civile all’ingresso. Al momento di entrare nel campo santo sarà anche misura la temperatura ai fedeli.