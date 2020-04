Milzano, tentata rapina in farmacia e fuga: due arrestati

(red.) Lo scorso 20 febbraio avevano tentato di rapinare una farmacia a Milzano, nella bassa bresciana. Da ieri, martedì 28 aprile, sono costretti a restare agli arresti domiciliari in attesa del processo. E’ l’epilogo che ha raggiunto due malviventi tossicodipendenti di Cremona, entrambi 30enni e incensurati, che nella seconda metà di febbraio si erano distinti in negativo nel bresciano. Quel giorno, dopo essersi trovati alla stazione dei pullman a Cremona, avevano raggiunto infine Milzano. E già i loro movimenti erano stati ripresi dalle prime telecamere.

Con il volto coperto da cappucci e sciarpe, erano entrati nella farmacia: uno di loro con un coltello aveva minacciato una titolare e l’altro stava cercando di estrarre il registro di cassa. Ma il marito della farmacista lo aveva impedito. A quel punto i due complici avevano tentato la fuga. Uno aveva cercato inutilmente di rubare un’auto da un’autofficina per poi entrare in un supermercato e infine farsi portare in taxi fino a Cremona, ma senza pagarlo. Quindi, era stato identificato.

L’altro, invece, si era tuffato nel Mella per fuggire ai carabinieri e grazie a un’amica era stato accompagnato a casa. Le immagini delle telecamere e dei lettori di targhe e le testimonianze hanno indotto i carabinieri della compagnia di Verolanuova e quelli della stazione di Pralboino di rintracciare i due maldestri ladri e di porli ai domiciliari.