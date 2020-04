Buoni spesa alimentari tra tv, alcolici e ombrelloni

(red.) All’inizio della chiusura totale (il lockdown) il rischio era quello di scatenare rivolte sociali per il fatto che diversi cittadini, senza lavoro e sostegni a causa della pandemia, non potessero fare la spesa. Per questo motivo lo Stato ha messo a disposizione dei Comuni le modalità per i buoni spesa alimentari. E di conseguenza gli enti locali si sono affidati a supermercati del territorio per consentire di far pagare con quei voucher.

Il problema, che arriva da Montichiari, nella bassa bresciana e come dà notizia Bresciaoggi, è che qualcuno ha cercato di fare il furbo. E’ quanto successo, per esempio, alla Coop del paese dove c’è chi si è presentato alla cassa con una televisione di nuova generazione e mostrando i buoni spesa per acquistarla.

O anche chi aveva cercato di comprare bottiglie di superalcolici con quel trucchetto. O ancora, dolci, sdraio e ombrelloni. Nulla, quindi, rispetto ai beni di prima necessità come gli alimenti. Per fortuna tutti questi casi sono stati respinti dagli addetti alle casse, ma c’è la sensazione che altri commercianti autorizzati a incassare i buoni spesa abbiano invece permesso queste condotte.