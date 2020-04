Pasquale Zagaria scarcerato: ai domiciliari a Pontevico

(red.) La notizia arrivata ieri, venerdì 24 aprile, della scarcerazione di Pasquale Zagaria, il “tesoriere” del clan dei Casalesi, ha creato scompiglio e un coro di reazioni negative a livello nazionale. E allo stesso tempo è anche emerso il suo trasferimento ai domiciliari in casa della moglie e con i figli a Pontevico, nella bassa bresciana. Fratello del capo clan Michele Zagaria, Pasquale è stato scarcerato per motivi di salute dall’istituto di pena di Sassari dove stava scontando i 20 anni di reclusione al regime del 41 bis per reati di stampo mafioso.

Vista la sua battaglia contro un tumore, i suoi legali hanno chiesto e ottenuto dal tribunale di Sorveglianza di concedere una misura alternativa. E visto che in Sardegna tutte le strutture ospedaliere sono state convertite al Covid, Zagaria è stato condotto in casa della famiglia a Pontevico e dove il 60enne dovrà scontare il resto dei 4 anni di reclusione rispetto alla pena già espiata nella maggior parte dietro le sbarre.

Tuttavia, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha criticato la scelta della scarcerazione e per questo motivo ha disposto un’ispezione del tribunale da dove è arrivata la decisione. Il prossimo 22 settembre sarà valutata la salute di Pasquale Zagaria: quindi, valutare un suo ritorno in carcere o restare ai domiciliari.