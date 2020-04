Montichiari: cibo non a domicilio, multato negozio di Kebab

(red.) L’altra sera, mercoledì 15 aprile, a Montichiari, nella bassa bresciana, gli agenti della Polizia Locale sono stati impegnati nei controlli, intensificati anche per verificare il rispetto delle misure anti contagio coronavirus. E così si sono imbattuti nel titolare di un negozio di kebab in via Monsignor Romero. La pratica del servizio a domicilio è consentita. I dipendenti dell’esercizio, però, hanno consegnato una pizza e una bibita a un passante, che si era recato dal tabaccaio e, vedendo l’attività, operativa, aveva deciso di fare un ordine. L’uomo, fermato per un controllo dagli agenti monteclarensi, ha dichiarato di aver preso la pizza nell’attività. I vigli hanno, quindi, sanzionato il Kebab K2 non perchè servisse i clienti all’interno del negozio, ma perchè aveva dato del cibo in un metodo diverso dalla consegna a domicilio. L’attività riaprirà il 22 aprile.

Nell’ambito degli stessi controlli, in via San Bernardino gli agenti della municipale sono stati impegnati in un inseguimento verso un 40enne albanese che non si era fermato a un posto di blocco. La fuga si è però conclusa poco dopo quando i vigili urbani sono riusciti a bloccare l’individuo. Si tratta di un residente a Calcinato che ha incassato diverse sanzioni per aver infranto il Codice della Strada, oltre a quella per non aver rispettato le disposizioni governative in corso.