Coronavirus, Report: allevamenti e liquami nella diffusione?

(red.) Spandimento di liquami sui campi, allevamenti intensivi e polveri sottili alle stelle. Questi fattori possono essere stati la causa della diffusione del coronavirus in provincia di Brescia dove tra l’altro si registra, insieme a quella di Bergamo, la situazione più drammatica a livello nazionale? E’ quanto ha provato a indagare il programma tv Report andato in onda ieri sera, lunedì 13 aprile, su Rai 3 (qui il video completo dell’inchiesta).

Il servizio tende a far emergere che i liquami abbiano prodotto ammoniaca e quindi aumentato anche il livello di pm 10 che sarebbero stati veicolo della diffusione del contagio. Tuttavia, l’assessore bresciano lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi, intervistato da Report, ha definito come fake news questo possibile legame. Report sottolinea come la maggiore presenza di ammoniaca si abbia avuta tra Brescia, Mantova e Cremona che hanno i maggiori allevamenti intensivi in Italia.

Ma Rolfi ha rimarcato come non ci sarebbero conferme da parte di immunologi e virologi che il Covid possa essersi diffuso tramite le polveri sottili e anche che le ordinanze per consentire lo spandimento dei liquami nei terreni agricoli a febbraio erano state autorizzate in deroga dal Ministero dell’Ambiente.