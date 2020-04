Coronavirus, boom di sanzioni nella Bassa. Si alzano i droni

(red.) Nel territorio della bassa bresciana sarà più difficile trasgredire le disposizioni sanitarie e le misure di contenimento a Pasqua e Pasquetta senza rischiare di essere beccati e quindi sanzionati, se non denunciati. In diverse zone, infatti, sono attivi dei droni (giorno e notte) che insieme alle forze dell’ordine da terra monitorano la situazione. E sono giunti già dei risultati.

Dal 20 marzo al 10 aprile si parla di 700 persone e 800 attività controllate, con 25 denunce scattate e quaranta sanzioni da 400 euro ciascuna. Una situazione particolare si sta vivendo anche a Montichiari dove la Polizia Locale ha emesso 50 sanzioni in tre giorni ai danni di chi è stato sorpreso senza mascherina oppure proveniva da altri paesi per fare la spesa o lavare l’auto.

E di fronte al fatto che in paese ci sarebbero troppe persone in giro e chi sarebbe pronto a raggiungere i parenti nel territorio comunale (comunque vietato), saranno fatti volare persino dei droni per leggere le targhe dei veicoli.