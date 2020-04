Montichiari, finti agenti di Polizia telefonano agli anziani

(red.) Quelle domande potrebbero non essere sospette visto che ci si trova in un periodo di straordinaria emergenza e che dall’altra parte della cornetta del telefono sembra che parlino agenti della Polizia Locale. Succede a Montichiari, nella bassa bresciana, dove soprattutto gli anziani hanno ricevuto chiamate da parte di presunti agenti chiedendo loro se stanno bene, se ci sono familiari in casa e se ci sono vicini.

Ma non centra nulla con la volontà di appurarsi delle condizioni dei cittadini e se abbiano tutta l’assistenza sanitaria. Semmai, quella di approfittare di chi è solo per entrare in azione. Ma dal Comune fanno sapere che si tratta di tentativi di raggiro ai quali non bisogna dare credito. Per questo motivo viene chiesto ai residenti che ricevessero queste telefonate sospette di segnalare i casi alla Polizia Locale, quella vera.