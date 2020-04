Coronavirus, Synlab Castenedolo per analisi sui tamponi

(red.) C’è la necessità di processare sempre un maggiore numero di tamponi tra quelli sottoposti ai pazienti da coronavirus negli ospedali e per questo motivo la Regione Lombardia intende allargare la rete di strutture che potranno analizzare i test. Uno di questi sarà il laboratorio privato Synlab di Castenedolo, nel bresciano e che potrà aumentare il numero delle analisi sui tamponi, al momento 5 mila al giorno a livello regionale.

In ogni caso nel laboratorio bresciano arriveranno solo i test eseguiti sui pazienti degli ospedali bresciani e da fuori provincia. Ma non quelli di altri soggetti. Infatti, dalla stessa azienda fanno sapere che i propri punti di riferimento sparsi in provincia non possono effettuare i tamponi su chi presenta alle sedi.