Rudiano, anziana con la spesa cade dalla bicicletta

(red.) Ieri mattina, martedì 31 marzo, una donna di 78 anni è caduta in bicicletta mentre percorreva via Castello a Rudiano, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 10,30 quando l’anziana proveniva dal parcheggio della casa di riposo verso casa e aveva con sé alcuni sacchetti della spesa. La donna potrebbe aver perso il controllo della due ruote e cercando di frenare si è invece ribaltata.

Le sue grida hanno attirato l’attenzione di chi era nelle vicinanze e si è subito predisposto per assisterla. La chiamata ai soccorsi ha fatto giungere sul posto l’automedica e un’ambulanza, insieme agli agenti della Polizia stradale di Iseo per ricostruire la dinamica. La donna, che abita nelle vicinanze del luogo dell’incidente, è stata trasportata in codice giallo verso l’ospedale Mellini di Chiari e non è in pericolo di vita.