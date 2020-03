Orzinuovi, a 87 anni guarisce dal virus e torna a casa

(red.) In questo periodo drammatico connesso ai malati – e purtroppo anche ai deceduti – per il coronavirus c’è spazio anche per qualche bella notizia. Arriva da Orzinuovi, nella bassa bresciana, secondo paese più colpito in provincia dopo il capoluogo tra numero di contagiati e anche di vittime in rapporto alla popolazione. Nei giorni precedenti a venerdì 27 marzo è tornato a casa Giuseppe Mazzola, di 87 anni. La sua storia è raccontata dal Giornale di Brescia che segnala come l’anziano, positivo al Covid-19, sia stato ricoverato per un mese all’ospedale di Manerbio e per due settimane in isolamento.

Un lungo periodo lontano dalla famiglia, preoccupata del fatto che le condizioni del congiunto erano gravi e le sue speranze erano ridotte. Ma il suo quadro sanitario per fortuna è migliorato fino alla guarigione. Nel frattempo all’Hospice del paese sono stati ricavati sette posti letto per accogliere pazienti affetti dal Covid e provenienti soprattutto dagli ospedali di Chiari e Iseo.