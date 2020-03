Coronavirus nelle case di riposo, 35 decessi a Calcinato

(red.) Le case di riposo in provincia di Brescia continuano a essere al centro della discussione e del dibattito sul fronte degli interventi da adottare – anche se in questo momento sembrano tardivi – per evitare nuove situazioni drammatiche sul fronte del coronavirus. Infatti, dopo Barbariga, Quinzano e Coccaglio, anche a Calcinato si registra una strage di decessi. Nella residenza sanitaria per anziani sono morte 35 persone in venti giorni, anche se ufficialmente sono solo due quelle risultate positive al Covid-19.

Tuttavia, c’è da considerare che gli altri avevano gli stessi sintomi, pur non essendo sottoposti ai tamponi. Su questo fronte qualche dipendente è risultato positivo, mentre già da oltre un mese era stato interdetto l’accesso ai parenti e visitatori e non mancano i dispositivi di protezione per gli operatori. Un altro allarme sul fronte delle case di riposo arriva dalla Valcamonica dove aumentano i decessi tra gli ospiti.

Si contano una decina di vittime in ciascuna delle residenze per anziani in valle e la sensazione è che i casi positivi registrati dall’Ats della Montagna siano riconducibili agli operatori che escono dalle strutture raggiungendo le famiglie. La richiesta a ogni livello in tutta la provincia tra le case di riposo è sempre quella: sottoporre i tamponi agli anziani ospiti e ai dipendenti per mettere in quarantena i positivi ed evitare la diffusione del contagio.