Calcinato, centinaia di tamponi persi in strada

(red.) Tutti li chiedono per verificare con più precisione possibile quanti e quali siano le persone positive al contagio del coronavirus. Si parla dei tamponi e nelle ore precedenti a venerdì 27 marzo i carabinieri bresciani della stazione di Bedizzole hanno ricevuto una segnalazione da Calcinato: c’erano scatole di tamponi disseminate per terra lungo la statale a Calcinato.

Di fatto, abbandonati. Si tratta di prodotti realizzati dalla ditta Copan e in quel punto c’erano quattro scatole con 400 tamponi. La sensazione è che si tratti di un carico perso da qualcuno che lo stava trasportando. I tamponi erano tutti sigillati nelle confezioni e sono stati presi in carico dai carabinieri in attesa di risalire al proprietario.