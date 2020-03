Manerbio, ha fretta di nascere e viene alla luce in auto

(red.) Finalmente una bella notizia che arriva dalla bassa bresciana e di cui scrive il Giornale di Brescia. Martedì sera 24 marzo, infatti, una donna ha dato alla luce il proprio piccolo mentre in auto stava raggiungendo il vicino ospedale di Manerbio. Tutto è partito da Remedello, dove Debora Toselli di 39 anni abita con il compagno Maurizio Nicocelli e il loro bambino Mattia di 2 anni.

Incinta del secondo figlio, il termine era previsto il 2 aprile, ma martedì sera intorno alle 22 la donna ha accusato i primi dolori. Quindi si è messa in auto accompagnata da Maurizio e nel frattempo aveva avvisato che sarebbe arrivata a Manerbio. L’ospedale più vicino, quello di Asola, infatti, aveva chiuso il reparto nascituri per l’emergenza sanitaria in corso e quindi il presidio ideale era quello di Manerbio.

Ma poco prima di arrivare a destinazione il piccolo Mirko è nato tra le braccia della madre. Mamma e figlio sono ora ricoverati in buone condizioni in ospedale. E vista la situazione contingente, la donna non può ricevere visite e solo una alla volta può vedere il proprio nascituro.