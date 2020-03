Comezzano, investe uomo in bici e scappa. Si cerca auto pirata

(red.) Nella prima serata di ieri, martedì 24 marzo, un’auto è fuggita nell’oscurità dopo aver investito un uomo che si stava muovendo in bicicletta in seguito alla giornata di lavoro. E’ accaduto pochi minuti prima delle 20 tra Comezzano Cizzago e Corzano, nella bassa bresciana e dove sono presenti una serie di campagne. Sembra che l’investito, un 39enne indiano, si fosse messo in sella alla sua bici indossando il giubbotto catarifrangente e anche con il faro acceso sulla due ruote.

Ma una vettura lo ha travolto e, forse per paura, il conducente non si è fermato proseguendo la corsa. E’ stato un altro automobilista di passaggio poco dopo a scorgere a terra il ferito e ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza insieme agli agenti della Polizia stradale di Iseo per ricostruire la dinamica.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia, ma ora si cerca l’auto pirata. Per farlo, gli agenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di alcune aziende e anche dai lettori di targhe in zona. L’automobilista rischia di essere denunciato per fuga dopo incidente con feriti.