C’è chi lava l’auto e chi accende fuochi per il giovedì grasso

(red.) Il centinaio di denunce in pochi giorni da parte delle forze dell’ordine a carico di quanti non avevano rispettato le disposizioni sulle misure di contenimento dal contagio da coronavirus rendono l’idea di diversi bresciani che si comportano in sfregio a ogni regola. E nel frattempo questi tipi di atteggiamenti non si esauriscono. Tanto che, come dà notizia Bresciaoggi, a Carpenedolo, nella bassa bresciana, due individui sono stati denunciati nel momento in cui sono stati beccati dai carabinieri e mentre in un autolavaggio automatico pulivano le proprie vetture. Misura che in questo periodo di emergenza, ovviamente, non è consentita.

Ma non solo, perché ieri sera, giovedì 19 marzo, diversi mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e Polizia Locale si sono mossi, soprattutto nella bassa. Il motivo? Tra le campagne e lontano dai centri abitati si erano formati gruppi di persone con tanto di pezzi di legno per dare fuoco. Ieri, infatti, era il giovedì grasso di metà quaresima, giorno in cui di solito c’è il rito di bruciare la vecchia.

Quest’anno ogni iniziativa è stata annullata, ma non sono mancati quanti hanno appiccato roghi non autorizzati, quindi abusivi. Gli agenti di Polizia non esitano a definire incoscienti queste persone e rispondendo alle chiamate di residenti che avevano notato dei roghi. Collegandoli subito dopo con la tradizione del giovedì grasso, questa volta annullato. Ora si valuteranno tutte le denunce.