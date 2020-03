Coronavirus, quattro morti in un solo giorno a Manerbio

(red.) Nel drammatico bollettino che ieri, mercoledì 18 marzo, l’Ats di Brescia ha diffuso con la situazione sui casi di contagio e deceduti da coronavirus in provincia, spiccano purtroppo i quattro morti registrati in una sola giornata a Manerbio. La bassa bresciana, infatti, continua a restare la zona più colpita in provincia dal contagio del virus e dovuto anche alla vicinanza del focolaio lodigiano in un territorio dove la situazione si sta invece normalizzando.

Per quanto riguarda Manerbio, le quattro vittime segnalate solo ieri hanno portato la conta a 20 decessi dall’inizio dell’emergenza e a 81 contagiati. Rendendo il paese tra i più martoriati insieme a Orzinuovi, Montichiari, Borgo San Giacomo e San Paolo. Uno scenario che anche a Manerbio ha visto l’amministrazione comunale decidere la chiusura delle piste ciclabili troppo affollate.

Nel frattempo l’ospedale del paese riceverà tre nuovi respiratori che sono stati donati e anche il gruppo locale degli alpini con due imprese si stanno attivando per acquistare attrezzature. Altre realtà, invece, stanno aprendo raccolte fondi. Orzinuovi è il paese che nella Bassa sta pagando le conseguenze peggiori con 38 decessi dall’inizio dell’emergenza. E anche qui il Comune ha deciso di chiudere le piste ciclabili.