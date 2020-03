Coronavirus, 20 vittime nella casa di riposo di Quinzano

(red.) In questo scenario drammatico e di emergenza per la conta dei casi di contagiati e deceduti per il coronavirus c’è anche il settore delle case di riposo che stanno soffrendo, soprattutto nella bassa bresciana. A Quinzano, dove si sta vivendo la situazione più tragica per il decesso di 18 anziani nell’arco di una decina di giorni, nelle ore precedenti a giovedì 19 marzo è giunta notizia di altri due decessi. Quindi 20 sul totale di 60 ospiti e di cui 8 nell’ultima giornata e mezza. Ma dalla struttura continuano a dirsi preoccupati perché anche altri anziani stanno soffrendo le conseguenze.

A questo si aggiunge il fatto che agli anziani ospiti delle case di riposo non vengono effettuati i tamponi da parte dell’Ats e non trovano posto negli ospedali. Sono costretti, quindi, a stare nelle residenze sanitarie seppur con febbre e altri problemi e accuditi dagli operatori. Una vicenda simile, parlando purtroppo di decessi, si era verificata anche a Barbariga con la morte di sette ospiti della casa di riposo locale.

Ora, invece, la situazione è in equilibrio, ma tutti gli ospiti risultano malati. Nel frattempo da tutte le case di riposo interessate è arrivato il diniego all’Ats per ospitare ex contagiati e malati che vengono dimessi dagli ospedali dopo aver superato la fase più grave. E di fronte al fatto che i parenti non possono visitare gli anziani nelle Rsa, qualcuna di queste strutture si è dotata di tablet con cui avviare videochiamate con le famiglie.