Bassa Bs, aziende si convertono per produrre mascherine

(red.) Da giorni si sente parlare della difficoltà di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, anche e soprattutto mascherine per evitare la diffusione del coronavirus. Per questo motivo alcune realtà produttive, anche bresciane, hanno deciso di convertire il proprio lavoro. Una di queste realtà impegnate, come dà notizia il Giornale di Brescia, è la Calze Ileana di Castenedolo che al posto di calze e camicie sta fabbricando i dispositivi. E su questo fronte sarà impegnato anche un brand di camicie operativo nella bassa bresciana.

E’ da precisare che non si trattano delle mascherine per i medici e infermieri, ma comunque utili per gli operai che lavorano in fabbrica e i cittadini che escono per fare la spesa. All’azienda di Castenedolo si sono modificati capannoni e macchinari per cambiare la produzione e tanto che i lavori stanno andando a getto continuo per garantire le richieste. Un’idea, quella di riconvertire le aziende in questo periodo di emergenza, che sta avendo la disponibilità anche di altre aziende bresciane e della vicina provincia di Mantova.