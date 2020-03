Calvisano, morto Luigi Migliorati, fondatore della Fly Flot

(red.) Molti in giro per il mondo indossano pantofole e altre calzature sportive che portano il nome della storica azienda di Calvisano, nella bassa bresciana. Si parla dell’ex rinomata Fly Flot che in queste ore intorno a venerdì 13 marzo è in lutto per la morte dello storico fondatore. Luigi Migliorati aveva 92 anni e nel 1985 aveva fondato l’impresa leader nel mondo per la produzione di un particolare tipo di calzature.

L’azienda aveva conosciuto un periodo di grandi fasti, ma in seguito la situazione era in declino e fallita prima di essere rilevata dal resto della famiglia che la gestisce attualmente. Migliorati lascia la moglie Antonietta e i figli Carlo, Franco, Lucia, Giulia, Giovanni, Tarcisio e Paolo.

Il suo funerale sarà celebrato in forma privata per le disposizioni sanitarie in corso. Il Comune bresciano ha espresso il suo cordoglio per una realtà che aveva anche sponsorizzato la società di rugby Calvisano.