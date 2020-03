Carpenedolo, armato di spranga e urla in paese. Ricercato

(red.) Nella tarda mattina di ieri, martedì 10 marzo, si sono vissuti momenti di apprensione in via Montegrappa a Carpenedolo, nella bassa bresciana. Infatti, intorno a mezzogiorno un individuo armato di spranga ha iniziato a urlare e brandendo quel bastone di metallo all’indirizzo, probabilmente, di chi abitava tra le palazzine in quella zona.

L’uomo in preda al raptus aveva appena parcheggiato la propria auto sul posto e le sue urla hanno attirato l’attenzione di chi abita sul posto. Tra loro, anche un 30enne che si è affacciato e che era il destinatario di una serie di minacce.

Proprio con lui, infatti, l’individuo ha avuto una lite verbale a distanza, mentre gli altri residenti hanno allertato i carabinieri per chiedere un loro intervento. L’uomo, compresa la situazione. è fuggito a bordo della sua auto prima che arrivassero i militari. Questi, parlando con il 30enne, sono riusciti almeno a identificare l’altro soggetto e che sarebbe una vecchia conoscenza tra le forze dell’ordine.