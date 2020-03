Castiglione (Mn), tirapugni e mazza nell’auto di un bresciano

(red.) Nei giorni precedenti a martedì 10 marzo un ragazzo di 19 anni residente a Montichiari, nella bassa bresciana, è finito nei guai a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Il giovane, alla guida del suo veicolo, stava percorrendo via Cavour quando si è visto l’alt dei carabinieri e ha accostato. Al momento della richiesta dei militari, non ha indugiato nel mostrare i documenti alle forze dell’ordine.

Ma ai militari la presenza di un tirapugni vicino al volante e nella zona del porta oggetti è sembrato sospetto. E la sensazione è aumentata quando il giovane non ha saputo giustificare quella presenza. A quel punto il controllo si è esteso al resto del veicolo e trovando nel bagagliaio anche una mazza da baseball.

Ma lo stesso ragazzo ha ammesso di non praticare quella disciplina. Di fatto il 19enne aveva strumenti tipici da un picchiatore di strada. E’ stato quindi denunciato per possesso non giustificato degli oggetti che sono stati posti sotto sequestro.