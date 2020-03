Isorella, 64enne perde il controllo dell’auto e finisce in un campo

(red.) Ieri mattina, venerdì 6 marzo, un uomo di 64 anni residente a Gottolengo, nella bassa bresciana, è rimasto coinvolto in un’uscita di strada lungo la provinciale che collega il paese a quello di Isorella. Mancavano pochi minuti alle 8 quando il conducente, alla guida di una Renault Clio in direzione proprio di Isorella, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo e ha invaso la corsia opposta.

Nel cercare di rientrare in sede, però, è finito in un campo lungo la carreggiata e si è ribaltato più volte, tanto da far esplodere anche gli airbag. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e chi ha notato quella vettura distrutta ha subito allertato i soccorsi facendo muovere l’automedica e un’ambulanza da Calvisano, ma anche l’elicottero, i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Montichiari per ricostruire la dinamica.

Lo sfortunato automobilista è stato caricato sul velivolo e condotto in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e poi ricoverato in Rianimazione. Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è rimasto chiuso al traffico e poi a viabilità limitata prima di tornare normale nel corso della mattinata.