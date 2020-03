Coronavirus, Montirone e Orzinuovi preoccupano in provincia

(red.) Oltre a Brescia, dove si contano 23 casi, Montirone è al secondo posto (Orzinuovi al primo) nella drammatica classifica per i contagiati in provincia dal coronavirus. Il paese della bassa bresciana conta 12 casi e tutti emersi a partire da lunedì 2 marzo, quando è iniziata l’emergenza nel territorio comunale. E tra questi ci sono persone in quarantena e altre alle prese con la febbre. Tutte sarebbero collegate al bar del centro sportivo e tanto che il sindaco Eugenio Stucchi sarebbe pronto a firmare un’ordinanza per chiudere bar e locali pubblici. Ma nel frattempo è arrivato un provvedimento che vieta di giocare con le carte e nei locali.

Come altra misura di sicurezza, gli agenti della Polizia Locale si stanno occupando di controllare che chi si trova in quarantena non violi le disposizioni. Nella drammatica conta delle vittime, sono tre le ultime nel bresciano e tutti di età avanzata, come accade a livello nazionale per la maggior parte. Sono Mario De Fusco che abitava a Brescia ed è deceduto all’ospedale Civile di Brescia dove era ricoverato a causa delle condizioni peggiorate nelle difficoltà respiratorie, Giovanni Filini di 89 anni residente a Quinzano (seconda vittima in paese) e Vincenzo Cosio di 86 anni residente a Cigole e morto alla Poliambulanza. E si segnala anche il primo decesso a Montichiari, quello di Pasquale Cresseri di 83anni.

E quella di oggi, sabato 7 marzo, sarà una giornata di lutto per Orzinuovi che darà l’addio a cinque concittadini deceduti nell’arco di 24 ore. Il paese, con i suoi 36 casi, è al primo posto in provincia per casi di contagio, anche per la vicinanza al focolaio lodigiano. Un’altra situazione da valutare è quella di Gavardo dove, oltre ai due casi positivi già emersi, è giunto quello di un medico attivo nell’ospedale valsabbino e che abita a Gargnano. Il professionista è stato posto in quarantena, mentre una dottoressa di Manerba, medico di base, si è posta in auto-isolamento per il contatto con i pazienti, anche se non avrebbe contratto il virus.