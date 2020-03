Goito (Mn), fucili e una lepre tra tre bracconieri: due bresciani

(red.) Nella notte tra mercoledì 4 e ieri, giovedì 5 marzo, tre giovani bracconieri, di cui due bresciani, sono finiti nei guai in provincia di Mantova. Due di loro sono di Montichiari e il terzo di Casalmoro e insieme avevano appena partecipato a una battuta di caccia alla lepre – pratica vietata in questo periodo – a Goito, nel mantovano. Cioé lo stesso territorio dove lo scorso ottobre 2019 i carabinieri forestali del nucleo Soarda avevano fermato cinque bresciani alle prese con richiami vivi illegali e specie protette appena abbattute.

Nel caso di mercoledì notte si sono mossi i carabinieri di Castelgoffredo che hanno fermato tre bracconieri con l’accusa di porto abusivo di armi, esercizio della caccia in periodo di divieto assoluto e uccisione di animali. In particolare, si tratta di un 21enne e un 18enne di Montichiari e un 25enne di Casalmoro. Erano a bordo di un’auto quando sono stati fermati e apparsi nervosi al momento del controllo. Nel bagagliaio, infatti, c’erano tre fucili da caccia con tanto di munizioni e una lepre appena abbattuta.

Dai rilievi è emerso che armi e munizioni erano state denunciate regolarmente e portando a fermare i proprietari, di cui la madre 45enne di Montichiari di uno dei giovani. Lei ha incassato una denuncia per omessa custodia di armi ed è stato colpito anche un 55enne, sempre del paese bresciano, che aveva prestato un fucile al 21enne. I tre sono dotati del possesso d’armi e della licenza di caccia e per loro la prefettura e la questura di Brescia potrebbero revocare i titoli. Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato, mentre la carcassa della lepre è stata affidata all’Ats della Valpadana per tutte le conseguenze del caso.