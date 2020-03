Ghedi, guardia medica si trova davanti un estraneo di notte

(red.) Nella notte tra mercoledì 4 e ieri, giovedì 5 marzo, una dottoressa di 39 anni operativa nell’ambulatorio di guardia medica in piazza Donatori di Sangue a Ghedi, nella bassa bresciana, si è spaventata nel momento in cui si è trovata di fronte un uomo che stava cercando qualcosa all’interno degli armadi.

Come la stessa vittima ha raccontato interpellata dal Giornale di Brescia, dopo la mezzanotte l’ultimo paziente aveva lasciato l’ambulatorio e così la professionista aveva raggiunto un’altra stanza dell’edificio. Ma a notte inoltrata, dopo le 4, ha avvertito dei rumori e si è trovata di fronte e di spalle un individuo con il volto in parte coperto da una sciarpa e che pare volesse forse cercare denaro tra quegli spazi.

Nel momento in cui è stato sorpreso, l’uomo avrebbe gridato qualcosa per poi fuggire. La donna non ha potuto fare altro che denunciare l’episodio ai carabinieri e nel frattempo ha chiesto anche più sicurezza per quell’ambulatorio che si trova in un edificio comunale con all’interno vari servizi e spesso accessibile da tutti.