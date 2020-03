Green Hill, portano via cani beagle: assolti gli attivisti

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 4 marzo, la Corte d’Appello di Brescia ha assolto tutti gli undici imputati dall’accusa di aver sottratto decine di cani beagle dall’allevamento Green Hill di Montichiari. E per il giudice c’è chi non ha commesso il fatto o per i quali il fatto non rappresenta un reato. Era l’aprile del 2012 quando gli attivisti avevano raggiunto la struttura e portando all’esterno quasi settanta cani dall’allevamento poi chiuso.

In seguito l’edificio era stato sequestrato e i vertici condannati per maltrattamento e uccisione di animali. Quell’azione di protesta di portare via decine di animali aveva fatto finire a processo dodici attivisti. Uno di loro era già stato assolto in primo grado e gli altri condannati.

In seguito l’appello aveva ribadito le condanne, ma la Cassazione le aveva annullate chiedendo alla procura di valutare se quell’azione di protesta fosse stata organizzata o improvvisata. E ieri, al termine del secondo processo di appello, sono stati tutti assolti. Ora si attenderanno le motivazioni nell’arco di due mesi.