Coronavirus, 5 morti a Orzinuovi. Sindaco dispone nuove misure

(red.) Sta preoccupando l’evoluzione in corso dell’emergenza da Coronavirus nel bresciano. E sta assumendo contorni più drammatici a Orzinuovi che, vista la sua vicinanza alla zona del focolaio lodigiano e cremonese, conta più episodio di contagio – sono 19 – in provincia. Questa mattina, come dà notizia il GiornalediBrescia.it, si è avuta notizia di ulteriori due decessi e che porta a cinque le vittime in paese.

Sono un 69enne abituato a frequentare un bar e, da ultima, una 90enne. E così sono quattro le vittime nell’arco di dodici ore in paese e undici i bresciani morti dall’inizio dell’emergenza. Come aveva annunciato, il sindaco Gianpietro Maffoni stamattina ha riunito in via straordinaria la giunta comunale per decidere quali misure adottare.

Tra queste, la chiusura del mercato domani, venerdì 6 marzo, tutti gli ambienti comunali da sanificare e viene chiesto ai gestori dei locali pubblici di chiudere fino a lunedì 9 o di ridurre gli orari di apertura. Nel frattempo questa mattina è giunta anche notizia di un altro neonato (il secondo caso in provincia) positivo al Coronavirus e ricoverato in isolamento all’ospedale Civile di Brescia: le sue condizioni sono buone.