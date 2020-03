Coronavirus, 170 positivi e 9 vittime nel bresciano. Ospedali stressati

(red.) Sul fronte dell’emergenza sanitaria da Coronavirus anche il territorio della provincia di Brescia sta soffrendo a causa dell’aumento dei contagiati e per la necessità di reperire spazi per i posti letto e anche personale. I casi di contagiati positivi al virus hanno raggiunto quota 170 ieri sera, mercoledì 4 marzo, rispetto ai 121 del giorno precedente. E purtroppo sempre ieri è arrivata anche la notizia di quattro decessi, in tutti i casi anziani con situazioni compromesse da patologie intercorrenti. Il paese che sta soffrendo di più, vista la vicinanza al focolaio di Lodi e Cremona, è Orzinuovi che vede nel triste elenco dei decessi Dalfio Bianchessi di 81 anni e Piero Tomasoni di 82, in aggiunta al 91enne che era deceduto qualche giorno prima.

E proprio il paese orceano è al primo posto, con i suoi 19 casi positivi, nella mappa territoriale che vede il capoluogo al secondo con 17 casi positivi. Le altre due vittime sono un anziano di Quinzano e l’82enne Giuseppe Brontesi di Brescia. Vista la situazione drammatica che si sta vivendo a Orzinuovi, il sindaco Gianpietro Maffoni ha annunciato che questa mattina, giovedì 5 marzo, radunerà la giunta comunale in via straordinaria per varare una serie di misure ancora più stringenti per evitare ridurre ulteriori forme di contagio. E il bilancio nel bresciano si fa sempre più pesante con le vittime che salgono a nove. Dal punto di vista delle strutture sanitarie, l’ospedale Civile (dove è stato riscontrato un caso positivo di contagio in una bimba di nemmeno un mese) farà subito lavorare altri medici e infermieri inseriti in organico e anche i privati stanno rispondendo all’emergenza.

Il Gruppo San Donato, che nel bresciano conta sulla clinica San Rocco di Ome, il Sant’Anna e il Città di Brescia, sta riorganizzando i reparti per accogliere i malati da Coronaovirus. In particolare, il San Rocco sarà impiegato proprio per l’emergenza, mentre gli altri due saranno destinati ai casi ordinari di intervento. Sempre a livello sanitario, in provincia c’è la necessità di una struttura dove ricoverare i pazienti guariti dal virus, ma che hanno bisogno di trascorrere un breve periodo prima delle dimissioni definitive. Una soluzione simile all’ospedale militare di Baggio e che a Brescia potrebbe vedere l’impiego di un albergo non più utilizzato e che la prefettura sta cercando.

Anche alla Poliambulanza si sta lavorando nella direzione di recuperare posti e nel frattempo la preoccupazione sta emergendo in Franciacorta, vicina a parte della provincia bergamasca che rischia di diventare “zona rossa”. Gli ospedali di Iseo e Chiari sono sotto stress e nei due nosocomi sono attese altrettante tende con l’aumento di posti letto, visto che in questa zona della provincia si stanno già predisponendo all’arrivo di altri ricoverati. Intanto, considerando che a livello nazionale i più anziani e gli over 65 sono considerati i più a rischio e quindi invitati a limitare le uscite di casa, alcuni Comuni si stanno attivando per aiutarli. Per esempio a Pavone Mella, ma anche a Marcheno, gli enti locali si attivano per la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari. Un esempio che altri potrebbero seguire. E su questo fronte, per evitare altri contagi e assembramenti, il Comune di Montirone chiuderà con un’ordinanza l’intero centro sportivo dove gli anziani spesso si presentano per giocare a carte.