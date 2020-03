Montichiari, raptus di un’ubriaca e gelosa che devasta un bar

(red.) Sono vere e proprie scene di delirio quelle avvenute domenica sera 1 marzo in un locale di Montichiari, nella bassa bresciana. E’ accaduto alla “Pecora Chic” di viale Europa quando una rumena di 38 anni, residente a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, ubriaca, si è scagliata contro la titolare e gli arredi del bar.

Sembra che la donna si fosse presentata nel locale pensando di trovare l’ex compagno con l’amante, ma senza notare nessuno dei due. Quindi ha insultato e minacciato la titolare rea di coprire e nascondere quel rapporto. La follia ha spinto poi la cliente a scagliare bottiglie di alcolici contro il bancone e a danneggiare la vetrina e la porta d’ingresso.

Alla scena stavano assistendo anche quattro amici con i quali la donna è poi fuggita in auto. La titolare ha denunciato l’episodio ai carabinieri della stazione locale che si sono mossi partendo dall’analisi delle telecamere di sorveglianza e riuscendo a identificare la 38enne. Per lei è scattata una denuncia a piede libero per danneggiamenti.