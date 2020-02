Travolge i gatti del cognato. Condanna anche in appello

(red.) Dopo la condanna arrivata in primo grado, ieri, giovedì 27 febbraio, è stata ribadita anche in Corte d’Appello a Brescia nei confronti dell’agricoltore di Quinzano Luigi Baselli. Per lui è stata confermata la condanna a un anno e otto mesi di reclusione per stalking. L’uomo è coinvolto in altre situazioni di liti con i parenti per via di un’eredità e anche con il cognato carabiniere Cataldo Nichilo che ha fatto finire il primo a processo per uccisione di animali, in particolare investendo dei gattini con il proprio trattore.

E altri felini erano stati azzannati dal cane doberman di Baselli, Jordan, portando però l’uomo all’assoluzione. Ieri, invece, è arrivata la condanna e per l’accusa non si parla solo dei gattini uccisi, ma di un vero e proprio atteggiamento di stalking. Baselli deve ancora risarcire 12 mila euro alla famiglia del parente carabiniere e 1.000 euro ciascuna all’Enpa e Lav che in primo grado si erano costituiti parti civili.