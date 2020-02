Dello, marito violento aggredisce ex moglie alle spalle. Arrestato

(red.) L’altra sera, martedì 25 febbraio, l’incubo per lei ha rischiato di nuovo di materializzarsi. Succede a Dello, nella bassa bresciana, dove una donna di 30 anni e con due figli di 6 e 8 anni, trasferita nella bassa dopo essersi allontanata da Vicenza per l’ex marito violento, è stata colta alle spalle. Stava rientrando in casa, in una villetta nel quartiere residenziale, quando è stata aggredita dal 33enne dal quale sperava di essere scappata.

Infatti, la donna si era separata dal coniuge e lo aveva più volte denunciato per stalking, prima di scappare cercando di rifarsi una nuova vita. A Dello, grazie ai vicini di casa, aveva trovato una propria sistemazione per sé e i suoi figli e anche un lavoro. Ma martedì sera, quando ha rivisto l’uomo che evidentemente l’aveva cercata e rintracciata, ha urlato attirando l’attenzione dei vicini che le hanno dato rifugio.

Nel frattempo l’uomo, scoperto, ha cercato di fuggire, ma il suo nome e l’immagine erano già stati raccolti dai carabinieri della compagnia di Verolanuova che avevano ricevuto l’allarme. E’ stata poi una pattuglia dei militari di Manerbio a trovare l’uomo, finito in arresto. Infatti, oltre all’aggressione alla ex, è emerso l’aver violato la disposizione del divieto di avvicinamento alla donna. Condotto in caserma, si è sfogato in un pianto, ma non gli è stato sufficiente per evitare di essere portato in carcere.