Roccafranca, trovato distrutto mezzo della Procivile usato dai ladri

(red.) In questi giorni intorno a mercoledì 26 febbraio, e ancora non si sa per quanto tempo, la Protezione Civile del Parco Oglio Nord che opera al servizio di una trentina di Comuni intorno all’area naturale, non potrebbe muoversi nel caso di un’emergenza. Il motivo? Qualcuno ha rubato il loro mezzo principale e poi fatto ritrovare, ma distrutto. Ne dà notizia il Giornale di Brescia.

I volontari dell’associazione sono stati avvisati direttamente dalla Polizia ferroviaria che ha richiamato la loro attenzione sul fatto che il mezzo era stato abbandonato lungo i binari tra Coccaglio e Rovato. E si è verificato che quel veicolo, con tanto di gru, era stato depredato da una banda di malviventi per rubare batterie dai treni.

Una delle portiere è stata sfondata proprio per entrare in possesso del veicolo, mentre il braccio della gru è stato danneggiato a causa del peso del carico di batterie trasportato verso un altro camion a bordo del quale i ladri sono fuggiti. Di conseguenza, i volontari dovrebbero spendere migliaia di euro (che nelle casse dell’associazione non ci sono) per riparare i danni.