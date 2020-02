Bagnolo Mella, danno da mangiare ai piccioni. Due multati

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 24 febbraio due cittadini di Bagnolo Mella, nella bassa bresciana, sono stati sanzionati mentre erano in strada e con qualche briciola di pane in mano. Il motivo? Avevano appena dato da mangiare ad alcuni piccioni che si muovevano in piazza. Il provvedimento sanzionatorio è stato stabilito dal Comune come misura per allontanare i volatili, spesso alle prese con lo sporcare le zone pubbliche.

Per questo motivo due individui colti in flagrante dalla Polizia Locale sono stati sanzionati con 50 euro. La stessa attività di controllo ha portato anche a una ventina di multati tra chi non aveva raccolto le deiezioni dei propri animali o non presentavano il chip. Atti che però in molti contestano in paese e ritenuti eccessivi.