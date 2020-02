Castenedolo, maxi rissa per regolamento di conti: due feriti

(red.) La scorsa domenica sera 16 febbraio in via Matteotti a Castenedolo, nella bassa bresciana, si sono presentate alcune ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine per una maxi rissa che si era consumata. Ne dà notizia Bresciaoggi a proposito del fatto che quattro giovani e cinque dell’Est Europa si erano incontrati tra le campagne al confine con Mazzano.

Lontano, quindi, dai rispettivi centri abitati e con l’intento di risolvere a voce qualche questione in sospeso. Peccato però che quell’alterco sia degenerato in insulti e poi in una rissa a colpi di bastone, spranghe e cinture.

Una situazione che è andata avanti anche nel momento in cui nelle vicinanze una famiglia era tornata a casa nella propria cascina. Il risultato dello scontro ha visto due giovani essere rimasti feriti in modo grave al volto ed essere medicati in ospedale. I carabinieri che sono stati chiamati a indagare sull’accaduto non sono ancora risaliti ai componenti della rissa.