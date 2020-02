Castiglione (Mn), armato di ascia contro negozio e un uomo

(red.) E’ uno scatto che ha fatto il giro del web quello che arriva da Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove un nigeriano di 29 anni è stato immortalato mentre brandiva un’ascia. Il giovane risiede a Desenzano del Garda, ma è ospite di amici a Calcinato, nel bresciano. I fatti si sono consumati in un pomeriggio nelle ore precedenti a martedì 18 febbraio quando il nigeriano è stato visto davanti a un negozio di mobili in via Giuseppe Mazzini che ha preso a sassate.

Subito dopo si è presentato anche con l’arma continuando a inveire contro la vetrata, poi su un’auto e due furgoni parcheggiati. Nella sua veemenza ha anche ferito a un braccio un 38enne straniero irregolare che è stato portato in ospedale e incassando una prognosi di venti giorni. Il suo aggressore è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di strage.