Gambara, 72enne scivola nel canale mentre assiste ai cantieri

(red.) Quei minuti trascorsi da spettatore interessato lungo un canale in manutenzione hanno rischiato di fargli molto male. E’ la dinamica di quanto successo ieri pomeriggio, giovedì 13 febbraio, in via Ostiano a Gambara, nella bassa bresciana. Intorno alle 15,30 un uomo di 72 anni proprietario di una serie di terreni sul posto era proprio tra quei campi e da un argine del corso d’acqua stava assistendo ad alcuni lavori sugli argini condotti dagli operai.

Ma a un certo punto ha accusato un malore ed è scivolato nel canale. Vista anche l’età dell’uomo, subito gli addetti che erano all’opera hanno allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto un’ambulanza, ma anche l’elicottero. Il malcapitato, sempre rimasto cosciente, è stato imbarcato sul velivolo diretto all’ospedale Civile di Brescia in codice giallo.