Orzinuovi, stalker contro avvocato della compagna: arrestato

(red.) Sperava di poter condividere con la compagna una somma che le sarebbe potuta spettare in eredità dai familiari del marito morto. E invece non ha ottenuto nulla, ma anzi si è sentito dire di dover ovviamente pagare l’onorario dell’avvocato che aveva assistito la compagna. Una situazione che ha indotto un 40enne kosovaro a una serie di atteggiamenti di stalking proprio verso quella professionista.

Vittima di questi soprusi è una donna di 40 anni, avvocato civilista residente a Orzinuovi, che dopo la causa legale andata persa sull’eredità ha chiesto all’assistita di farsi pagare il compenso. A quel punto il nuovo compagno della cliente della legale ha iniziato una serie di minacce, pedinamenti e atti persecutori contro la professionista. Una vicenda che si è fatta poi più grave nel momento in cui lo stesso avvocato aveva ottenuto da un giudice il pignoramento dell’auto della sua assistita fino a quando non fosse stata pagata per il lavoro che aveva svolto.

Il 40enne kosovaro ha quindi spesso pedinato l’avvocato, piazzandosi anche sotto casa o alla casa di riposo dove si trova la madre della professionista. Persino inseguimenti in auto e messaggi di minacce sui profili social e via cellulare. La 40enne non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri di Orzinuovi che hanno chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari di Brescia un provvedimento di arresto nei confronti dell’uomo.