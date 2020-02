Montichiari, commessa negozio lo fa arrestare dopo furto

(red.) Ieri mattina, lunedì 10 febbraio, si sono vissuti attimi di concitazione a Montichiari, nella bassa bresciana, a causa di un furto in corso. E’ successo all’interno del negozio di abbigliamento Upim in via Trieste dove un 25enne dell’Est Europa si muoveva tra i corridoi con l’intento di prendere abiti e accessori, ma di non pagare alla cassa.

Quando si è impossessato di una borsa e di alcuni vestiti ha tentato di fuggire dal punto vendita, ma ha dovuto fare i conti con una commessa che ha iniziato a inseguirlo. Infine, ci hanno pensato gli agenti della Polizia Locale, dopo aver ricevuto la segnalazione, a bloccare il malvivente nelle vicinanze del negozio.

Il giovane è stato condotto al comando della municipale per essere identificato e poi arrestato per furto e in attesa della convalida del fermo nel rito per direttissima in tribunale a Brescia. La merce che aveva arraffato è stata restituita al negozio.