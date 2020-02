Castenedolo, scuole chiuse (di nuovo) per spostare una bomba

(red.) Domani mattina, martedì 11 febbraio, il paese bresciano di Castenedolo, nella bassa, sarà interessato dalla stessa situazione che si era verificata alla fine di novembre. Infatti, dalle 9,30 alle 12 viale della Rimembranza sarà off limits per consentire di disinnescare una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno è venuto alla luce nel corso dei lavori di ristrutturazione antisismica dell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”.

E come detto, non è la prima volta visto che proprio lo scorso novembre la zona era rimasta isolata per consentire di far brillare quattro ordigni di guerra. Sul posto, compreso quello che sarà fatto scoppiare in modo controllato domani, sono otto le bombe recuperate. Non è una novità, visto che la scuola elementare attiva in zona aveva ospitato il quartiere generale dell’esercito tedesco. Domani, quindi, le scuole elementari e medie del posto resteranno chiuse e nel periodo indicato sarà vietato l’accesso a pedoni e veicoli in quest’area compresa tra via Pisa e il parco.

Chiusure anche all’infopoint e alle attività vicine al vecchio asilo, mentre le case private dovranno tenere chiuse le finestre e abbassate le tapparelle. Come alla fine di novembre, saranno gli artificieri del Decimo Genio Guastatori di Cremona a far brillare l’ordigno, probabilmente in una cava. Ma questo ennesimo ritrovamento ha indotto l’amministrazione comunale a voler chiedere alla prefettura di aprire un tavolo per procedere con una bonifica più completa.