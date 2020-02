Isorella, denuncia e fa arrestare il padre-marito violento

(red.) Per diverso tempo l’avrebbe insultata, minacciata e picchiata tra le mura di casa. Insieme a lei anche i tre figli piccoli. E dopo l’ennesima aggressione subita ha avuto il coraggio di denunciare l’uomo con cui stava condividendo anni di unione. Succede nella bassa bresciana dove i carabinieri della stazione di Isorella hanno arrestato un 52enne tunisino proprio per i maltrattamenti ai danni della compagna 33enne connazionale e dei figli.

Le manette per il nordafricano sono scattate ieri, venerdì 7 febbraio, da parte dei militari che avevano indagato dopo la denuncia presentata dalla donna residente in Italia. Accertato che tutti gli elementi indiziari combaciavano ed erano reali, i carabinieri hanno chiesto alla procura una misura cautelare più pesante. Tra l’altro, la donna aveva trovato il coraggio dopo le ennesime medicazioni al pronto soccorso. Ed è anche emerso che l’uomo le avrebbe impedito di uscire di casa e di avvicinarsi alla cultura occidentale.

E per questo motivo l’autorità giudiziaria ha firmato l’atto di custodia cautelare con cui ieri i militari hanno portato l’uomo nel carcere di Canton Mombello a Brescia per maltrattamenti in famiglia.