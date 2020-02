Calcinato, furgone in fiamme. Si indaga: caso di intimidazione?

(red.) L’incendio che la scorsa domenica notte 2 febbraio ha interessato una Bmw X5 parcheggiata in via Santa Maria a Calcinatello, frazione di Calcinato, nella bassa bresciana, potrebbe non essere stato casuale. Perché infatti nella notte tra giovedì 6 e ieri, venerdì 7, anche un altro mezzo, un furgone impiegato nell’edilizia, è rimasto coinvolto dalle fiamme nella stessa frazione. Ne dà notizia Bresciaoggi.

E la sensazione è che qualcuno ce l’abbia contro un imprenditore edile. L’episodio di giovedì notte è avvenuto in via Brescia e c’è la certezza che il rogo è stato un atto volontario, visto che il furgone era stato cosparso di benzina. Una dinamica accertata dai vigili del fuoco di Brescia che hanno segnalato il caso ai carabinieri della stazione locale ora impegnati nelle indagini. Gli stessi militari hanno verificato che il furgone dato alle fiamme era dello stesso modello, colore e anno di immatricolazione della Bmw bruciata pochi giorni prima nei pressi dell’asilo “Mazzoleni”.

Emerge la sensazione che chi ha colpito a scopo di intimidazione abbia sbagliato il veicolo, tanto che la Bmw X5 è stata poi venduta. E quindi a subire il danno è stato poi un altro imprenditore proprietario del furgone. I diretti interessati, già interrogati dai carabinieri, hanno detto di non aver mai ricevuto minacce. E ora si sta indagando sulle loro conoscenze e attività per risalire a chi potrebbe aver colpito.