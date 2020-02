San Paolo, abbandonano rifiuti: due beccati e multati

(red.) Abbandonano rifiuti in sacchi della spazzatura indifferenziata a due passi dalla provinciale, ma devono fare i conti con il fatto che lasciando all’interno bollette e scontrini fiscali a loro riconducibili possono essere beccati. E’ quanto successo a San Paolo, nella bassa bresciana, dove due furbetti sono stati identificati e sanzionati, come dà notizia il Giornale di Brescia.

Ieri mattina, giovedì 6 febbraio, nei pressi della sp 668 Lenese sono stati trovati diversi sacchetti e così il Comune ha mosso la Polizia Locale e un operatore ecologico. Con tutte le accortezze del caso, hanno aperto i sacchi e trovato all’interno proprio delle bollette e scontrini con cui è stato facile risalire a chi aveva abbandonato in quel modo la spazzatura.

E i due sorpresi saranno multati. Ma nel frattempo il giorno precedente, mercoledì, sono state notate delle lastre di amianto (quindi pericolose) lasciate all’aperto in una zona del paese. L’autore non è stato ancora individuato e nel frattempo il Comune ha dovuto allertare un’azienda specializzata per smaltire le lastre.