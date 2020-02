Quinzano, è morto a 58 anni il sindaco Andrea Soregaroli

(red.) Grave lutto per la comunità bresciana di Quinzano che ha perso il suo sindaco Andrea Soregaroli, rimasto primo cittadino fino allo scorso novembre quando aveva dato le dimissioni per alcuni scontri nella maggioranza. 58 anni, è morto ieri, giovedì 6 febbraio, all’hospice di Orzinuovi dove era ricoverato da alcuni giorni per l’aggravarsi delle condizioni dovute a una malattia che gli era stata diagnostica la scorsa estate 2019.

Diplomato agrario allo “Stanga” di Cremona, si era laureato in Veterinaria e svolgeva la professione nell’ambito dell’azienda sanitaria. Era anche appassionato di politica, tanto da iniziare come un giovane consigliere comunale per due mandati, dal 2003 al 2013, con la giunta del sindaco Franzini del quale era stato anche assessore e vicesindaco.

Poi, proprio nel 2013, era stato eletto sindaco e confermato al termine del primo mandato. Ma a novembre si era dimesso portando il Comune a essere commissariato. Soregaroli, che nella sua attività era stato anche presidente della Fondazione Comunità della Pianura Bresciana, lascia la moglie, un figlio e la madre.