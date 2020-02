Ghedi, parto prima del tempo. Nasce sul divano di casa

(red.) E’ venuto alla luce in un giorno, in un anno e in una situazione molto particolare. Ma quello che conta è che il piccolo e la madre stanno bene. Succede a Ghedi, nella bassa bresciana, dove domenica 2 febbraio (giorno palindromo) Jasmine ha dato alla luce Liam sul divano di casa. E’ stata una sorpresa, visto che il termine era previsto tra dieci giorni e ora la madre con il marito Nicolas Loriga sono contenti ed emozionati per il loro secondo figlio.

Teatro del parto, di cui dà notizia Bresciaoggi, è stata un’abitazione in via Dante dove a un certo punto la 30enne ha accusato forti dolori. La famiglia – la donna vive con i genitori insieme al marito e all’altra figlia – si stava preparando per portare Jasmine in ospedale, ma ormai non c’era più tempo.

Così è stato il padre imbianchino a ad aiutare la figlia, con le indicazioni telefoniche di un’ostetrica, a far nascere il piccolo. Liam, che pesa 3 chili, è stato poi condotto in ambulanza all’ospedale di Manerbio per i controlli di rito.