Calcinato, allontana banda di ladri di notte con colpi di fucile

(red.) Il timore di chi ci abitava era che quei malviventi volessero compiere una rapina nella sua cascina e rischiando di essere vittima anche di un’aggressione come era successo nella vicina Bedizzole. Sabato notte 1 febbraio un 25enne che risiede come inquilino nella cascina Palazzina a Ponte San Marco, frazione di Calcinato, nella bassa bresciana, ha notato subito due individui che erano entrati nel piazzale lungo la statale.

E verificando che stavano raggiungendo il deposito dove si trovano i mezzi agricoli, non ci ha pensato due volte a prendere il fucile da un armadio blindato e a sparare tre colpi in aria. Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte e quella reazione è stata decisiva per allontanare la banda di malviventi. Subito dopo il giovane inquilino ha anche allertato i carabinieri facendo muovere quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Desenzano e della stazione di Calcinato.

E il residente ha spiegato ai militari di aver preso l’arma, regolarmente detenuta e con tanto anche di porto d’armi, usandola per far scappare i banditi. Anche se gli stessi operatori ritengono che il gruppo criminale volesse raggiungere un’azienda vicina. Il 25enne, che non ha incassato alcun provvedimento, ha presentato denuncia e si stanno cercando i componenti di quel tentativo di furto andato in fumo.