Montichiari, due donne aggredite da un cane Corso ai Boschetti

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 24 gennaio, due donne di 43 e 28 anni sono rimaste sotto shock dopo essere state aggredite da un cane di razza Corso nella frazione di Boschetti a Montichiari, nella bassa bresciana. Sembra che le due stessero passeggiando nel quartiere quando a un certo punto si sono trovate di fronte l’animale di grossa taglia senza proprietario e nemmeno il guinzaglio. Il cane è piombato sulle due donne, mentre un ragazzo che in quel momento si trovava sul posto e ha udito le urla delle due è riuscito nell’intento di allontanare il mastino.

Le due ferite, che hanno riportato per fortuna solo dei lievi graffi, si sono rivolte al pronto soccorso dell’ospedale della città dove si sono fatte medicare. Nel frattempo è partita una segnalazione anche agli agenti della Polizia Locale che hanno raggiunto il luogo dell’aggressione. Nel corso di quei minuti hanno individuato il cane e anche la proprietaria che avrebbe detto di essersi vista sfuggire l’animale che teneva al guinzaglio.

Tuttavia, è stato anche scoperto che l’esemplare non risulta iscritto all’anagrafe canina. Di conseguenza, la proprietaria sarà sanzionata e potrebbe anche essere denunciata dalle aggredite per il mancato controllo del proprio animale. Lo stesso cane è stato affidato a un canile tramite l’Ats per capire se abbia un comportamento pericoloso rispetto al vivere quotidiano.