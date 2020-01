Montichiari, un cavallo fugge da un maneggio verso la strada

(red.) Mercoledì sera 22 gennaio gli automobilisti che intorno alle 22 si muovevano in via Europa in territorio di Montichiari, nella bassa bresciana, si sono trovati di fronte un ostacolo improvviso. Si trattava di un cavallo che era riuscito a fuggire da una vicina azienda agricola ed era stato attirato dai fari delle vetture in transito sulla strada ad alta percorrenza.

Una circostanza che ha indotto a brusche frenate per evitare di colpire l’equino. Di conseguenza è stato chiesto l’intervento dei carabinieri facendo giungere sul posto quelli della stazione di Calcinato. Questi si sono anche occupati di rintracciare i proprietari dell’azienda agricola (e quindi del cavallo) che hanno raggiunto il posto tranquillizzando l’animale.

Durante queste operazioni, nell’arco di qualche minuto, la strada è rimasta chiusa in quel punto fino a quando è stata poi ripristinata la sicurezza e l’equino riportato alla base.