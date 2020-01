Montichiari, scontro tra auto e moto. Grave una 14enne

(red.) Questa mattina, venerdì 24 gennaio, si è verificato un drammatico incidente stradale tra una moto e un’auto in viale Europa a Montichiari, nella bassa bresciana. Si tratta di una strada ad alto traffico e sembra che una 14enne a bordo di una moto la stesse percorrendo proprio in direzione del centro del paese. Ma a un certo punto, per cause da accertare, sarebbe stata tamponata da una Fiat 500 a bordo della quale c’erano una 18enne, una 46enne e un uomo di 56 anni.

L’impatto è stato talmente violento che la due ruote della ragazzina è finita fuori strada in un campo vicino. Mentre la vettura ha riportato danni nella parte anteriore. L’allerta ai soccorsi dalla provinciale 668 è scattata subito facendo arrivare l’automedica e tre ambulanze, insieme alla Polizia stradale per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco.

A causa delle condizioni ritenute serie della 14enne, per traumi al bacino, è stato chiamato anche l’elicottero che ha trasportato la giovane in codice rosso al Pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia. Gli altri tre feriti, tutti lievi, sono stati condotti alla Poliambulanza.