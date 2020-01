Bassa Bs, Cc trovano trattori rubati tra Manerbio e Offlaga

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 24 gennaio i carabinieri hanno recuperato in una cascina abbandonata nella bassa bresciana tre mezzi agricoli che erano stati rubati pochi giorni prima da altre aziende e cascine della zona. I colpi erano avvenuti tra lunedì 20 e ieri, giovedì 23 gennaio, a Manerbio e Offlaga. Quello di Manerbio aveva interessato un’azienda di via dei Roncagnani portando via un trattore da 50 mila euro.

Il secondo, invece, nella notte tra mercoledì e ieri, giovedì, ai danni della cascina Caligari di Offlaga. I malviventi avrebbero poi trasportato i due trattori e un altro mezzo all’interno di una struttura abbandonata e probabilmente con l’intento di portare all’esterno e rivendere i macchinari sul mercato clandestino. Ma sono stati anticipati dai carabinieri che, dopo aver ricevuto le segnalazioni, hanno condotto una serie di ricerche tra le campagne della zona.

E il proprietario della cascina abbandonata in cui erano stati nascosti i trattori, quando ha visto che il cancello d’ingresso era stato manomesso ha subito chiamato i militari. E all’interno c’erano proprio i tre mezzi che erano stati rubati e ora restituiti ai proprietari. Ma si stanno ancora cercando i malviventi autori dei furti.